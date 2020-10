Osnabrück. Ein Junge wird über Jahre von einem Priester missbraucht. Wie kann so etwas passieren? Die Geschichte von Max Ciolek bietet einige Hinweise.

Was sich hinter der verschlossenen Kinderzimmertür zwischen dem Priester und dem zehnjährigen Max Ciolek abspielte, konnten seine streng katholischen Eltern sich wohl nicht vorstellen. Nur so ist es zu erklären, dass die sexuelle Gewalt an dem Jungen über Jahre andauern konnte. Im Podcast berichtet Journalistin Stefanie Witte über die emotionale Geschichte – und erklärt, was der Fall über das Missbrauchs-Problem in der katholischen Kirche aussagt.

In diesem Podcast stellt Moderatorin Louisa Riepe einmal pro Woche ein Thema aus "XL", dem digitalen Wochenend-Paket auf unserer Webseite und in der App, genauer vor. Journalisten erzählen von ihren Recherchen, gewähren Einblick in ihre Erfahrungen vor Ort und beziehen Stellung zu den Themen, die Norddeutschland bewegen.



