Osnabrück. Saufend, ungewaschen und brutal: So stellen wir uns die Wikinger vor. Dass das nur die halbe Wahrheit ist, erfahren Sie in dieser Folge "Nachschlag".

Hier anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

"Vikings", "Game of Thrones" oder Marvels "Thor": Die Filmindustrie bedient sich gern und regelmäßig am Mythos der Wikinger. Die Seefahrer aus dem Norden sind so auch 1000 Jahre nach ihren gefürchteten Raubzügen allgegenwärtig. Aber die Filmhelden haben mitunter nicht mehr viel gemein mit ihren historischen Vorbildern. Welche Fakten stimmen und was nur Klischees sind, darum geht es in dieser Folge "Nachschlag"

Landesmuseen SH

In diesem Podcast stellt Moderatorin Louisa Riepe einmal pro Woche ein Thema aus "XL", dem digitalen Wochenend-Paket auf unserer Webseite und in der App, genauer vor. Journalisten erzählen von ihren Recherchen, gewähren Einblick in ihre Erfahrungen vor Ort und beziehen Stellung zu den Themen, die Norddeutschland bewegen.



Mehr Informationen

Die aktuellen Geschichten des Wochenendes erscheinen immer donnerstags auf www.noz.de/xl.



Anzeige Anzeige

Fragen und Anregungen zum Podcast können Sie per Email senden an podcast@noz.de.



Noch mehr "Nachschlag":