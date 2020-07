Dieses Selfie schoss Manuel Andrack auf einer "Corona-Wanderung" mit der Familie.

Manuel Andrack

Osnabrück. Als langjähriger Sidekick von Harald Schmidt wurde er bekannt, doch längst ist Manuel Andrack (55) völlig anders unterwegs als der einstige Late-Night-Star. Während der mit dem Traumschiff über die Weltmeere schippert, wandert er in deutschen Mittelgebirgen, schreibt Bücher und einen Blog darüber. Im Interview erklärt er, wie auch Anfänger Spaß am Wandern haben, warum ihm die Einkehr so wichtig ist und weshalb Politiker das Wort Wandern scheuen „wie der Teufel das Weihwasser“: