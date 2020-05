Osnabrück. Verfechter des "Microdosing" behaupten: Der Konsum winziger Mengen LSD könne zu mehr Konzentration, Leistungsfähigkeit und Kreativität im Job verhelfen. Was steckt dahinter?

Im "Nachschlag" stellt Moderatorin Louisa Riepe einmal pro Woche das stärkste Thema aus "XL", dem digitalen Wochenend-Paket auf unserer Webseite und in der App, genauer vor. Journalisten erzählen von ihren Recherchen, gewähren Einblick in ihre Erfahrungen vor Ort und beziehen Stellung zu den Themen, die Norddeutschland bewegen.



Imago Images / Everett Collection

LSD macht üblicherweise high, führt zu Halluzinationen, erweitert das Bewusstsein. Das sind keine besonders guten Eigenschaften für den Einsatz der Droge am Arbeitsplatz. Doch in kleinen Mengen eingenommen, kann es Konzentration, Leistungsfähigkeit und Kreativität steigern. Das behaupten zumindest die Verfechter des "Microdosing". Was von diesem Heilsversprechen zu halten ist, erklärt Marie Busse in dieser Folge "Nachschlag".

Mehr Informationen

Die aktuellen Geschichten des Wochenendes erscheinen immer donnerstags auf www.noz.de/xl.



Fragen und Anregungen zum Podcast können Sie per Email senden an podcast@noz.de.