Tickende Zeitbomben in Nord- und Ostsee – die ganze Geschichte im Podcast

Millionen Tonnen an Munition und Sprengstoff lagern bis heute in Nord- und Ostsee.

Symbolfoto: dpa / Bernd Wüstneck, Grafik: NOZ

Osnabrück. Millionen Tonnen an Munition, Bomben und Sprengstoff aus dem 2. Weltkrieg liegen noch heute in Nord- und Ostsee. Welche Gefahren davon ausgehen, darüber berichtet Journalistin Tomma Schröder in der aktuellen Folge "Nachschlag".