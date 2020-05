Wie er nach Deutschland kam

Der Waschbär ist in Nordamerika heimisch. Mittlerweile ist er aber fast überall in der Welt anzutreffen. In den 20ern wurden erstmals in Europa Waschbären in Pelzfarmen gezüchtet. Wie das Säugetier seinen Weg in die deutsche Flora und Fauna fand, darum ranken sich wilde Gerüchte.

Angeblich soll Ober-Nazi und Reichsjägermeister Hermann Göring eine Ansiedlung befohlen haben. Belege für diese gerne in britischen Boulevard-Medien aufgegriffene Behauptung gibt es nicht. Verbürgt ist, dass 1934 zwei Paare am Edersee in Hessen ausgesetzt wurden. Der Chef des dortigen Forstamtes hielt fest, dass ein Schaden für die Natur höchst unwahrscheinlich sei. Tatsächlich tauchten die Tiere zunächst quasi unter und verbreiteten sich augenscheinlich nur langsam. Bekannt ist zudem, dass am Ende des Zweiten Weltkrieges rund 25 Waschbären aus einer Farm in Berlin entkamen.

Wie viele Tiere heute in Deutschland leben, ist nicht bekannt. Die Abschusszahlen der Jäger zeigen aber: Es müssen sehr viele sein. Die Jagdstrecke für 2018/2019 weist 167.000 erlegte Waschbären aus, darunter jeweils mehr als 15.000 in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sowie 336 in Schleswig-Holstein. Weniger Waschbären wurden nur im Saarland und den drei Stadtstaaten erlegt.