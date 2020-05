Osnabrück. Unter der Marke "XL" präsentieren wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ab sofort ein neues Paket zum Wochenende. Welche Inhalte Sie erwarten dürfen und wo Sie diese finden, das erklären wir Ihnen in diesem Artikel.

Warum XL? Wir erzählen Geschichten lang. Als Reportage oder als Feature. Mit Themen, die uns in unserer Region, im Norden, in Deutschland interessieren. Wir fragen Experten nach Tipps für unseren Alltag und bitten Prominente zum ausführlichen Interview. Dieses Potpourri runden wir ab mit Quiz- und Unterhaltungsformaten, mit kulinarischem Angeberwissen und kleinen Häppchen als Zwischengang. Im Podcast "Nachschlag" nehmen Sie unsere Reporter mit hinter die Kulissen und berichten von Ihrer Recherche. Unser Paket ist das Extra für Ihr Wochenende!

Unsere XL-Storys im Story-Karussell

Sie möchten einen Vorgeschmack bekommen? Dann schauen Sie sich bitte unsere Storys an. Dieses Format kennen Sie beispielsweise von Instagram, Facebook oder Whatsapp. Bei uns finden Sie die Storys künftig auf unserer Webseite noz.de oder in unserer App noz News. Von freitags bis sonntags präsentieren wir unsere Storys zu unseren aktuellen XL-Themen direkt auf der Startseite im oberen Bereich sowie auf der Startscreen der App. Sliden oder klicken Sie sich einfach durch das Story-Karussell, um einen Überblick über die Geschichten zu bekommen. Tippen oder klicken Sie auf eine Story, öffnet sich diese. Videos, Fotos und Texte laufen dann wie einer Diashow ab. Am Ende einer Story entscheiden Sie, ob Sie die zugehörige Langfassung des Artikels lesen wollen.

Eine Übersicht über alle aktuellen sowie alle vergangenen XL-Geschichten erhalten Sie auf unserem XL-Portal noz.de/xl.

