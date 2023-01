Volle Straßen gehören zum Westfalentag. Wie hat sich die Pandemie ausgewirkt? Symbolfoto: imago images/Arnulf Hettrich up-down up-down Veränderung durch Pandemie Der Westfalentag ist nicht mehr das, was er mal war Von Marie Busse, Nikola Helmreich | 27.01.2023, 17:50 Uhr

Fronleichnam ist im katholisch geprägten Nordrhein-Westfalen ein Feiertag. Das freut Einzelhändler in der niedersächsischen Grenzregion, etwa in Osnabrück. Tausende strömen zum Einkaufsbummel in die Innenstadt, allerdings nicht so viele wie vor Corona.