In vielen Kitas erfahren Kinder Gewalt. Symbolfoto FOTO: imago images/Westend 61 Gewalt in Kitas Anschreien und erniedrigen: Wenn Kita-Pädagogen Grenzen überschreiten Von Sina Wilke | 17.02.2022, 14:08 Uhr

Immer wieder überschreiten Erzieher in Stresssituationen Grenzen: Sie schreien Kinder an, erniedrigen oder beschämen sie. Warum es so weit kommt und was man dagegen tun kann.