In vielen Haushalten wird der Weihnachtsbaum Heiligabend geschmückt und bleibt in den meisten Familien bis zum Fest der Heiligen Drei Könige am 6. Januar stehen. Doch die Traditionen scheinen sich zu ändern. Immer mehr Familien stellen den Weihnachtsbaum weit früher auf.

Über die Hälfte holt den Weihnachtsbaum schon Anfang bis Mitte Dezember ins Haus

Laut Statista Global Consumer Survey plant über die Hälfte der Befragten in Deutschland ihren Weihnachtsbaum bereits Anfang bis Mitte Dezember aufzustellen und zu schmücken. Bei etwa einem Drittel und damit dem Großteil der Befragten wird dieser traditionell wenige Tage vor Heiligabend platziert. Mit zwölf Prozent der geringste Anteil der Befragten wartet bis zum 24. Dezember.

Die Lebenszeit der Weihnachtsbäume ist allerdings begrenzt. Etwa 32 Prozent der Umfrageteilnehmer entsorgen die Tanne noch während der Feiertage. Bei 23 Prozent bleibt sie immerhin bis zum sechsten Januar stehen.

Wie halten Sie es mit dem Weihnachtsbaum? Traditionell erst am 24. Dezember oder wollen Sie sich möglichst lange an dem geschmückten Baum erfreuen? Stimmen Sie in unserer Umfrage ab.