Ob alle Menschen „oben ohne" ins Schwimmbad dürfen, wird deutschlandweit diskutiert. Dabei geht es auch um die Enttabuisierung der weiblichen Brust. FOTO: Imago Images / YAY Images (Symbolfoto) Von Katharina Preuth | 07.07.2022, 14:00 Uhr

Seit dem 1. Mai darf in den Schwimmbädern in Göttingen am Wochenende jeder „oben ohne“ baden, unabhängig vom Geschlecht. Sollte das in allen Schwimmbädern erlaubt sein?