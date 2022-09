Es ist Oktoberfest-Saison. Wo gehen Sie lieber feiern, auf dem Oktoberfest oder doch lieber Schützenfest? Foto: dpa/Franziska Kraufmann up-down up-down Logo xl Logo xl Partys im Zelt Umfrage: Gehen Sie lieber zum Schützen- oder Oktoberfest? Von Katharina Preuth | 29.09.2022, 14:00 Uhr

Nicht nur in München findet in diesen Tagen das Oktoberfest statt, auch im Norden ziehen sich Menschen ihre Lederhosen und Dirndl an. Löst die süddeutsche Tradition die Schützenfeste ab?