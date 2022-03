Im Krieg sind es vor allem immer die Kinder und deren Eltern, die besonders unter der extremen Situation leiden. FOTO: dpa/Kay Nietfeld Ukraine-Russland-Krieg Sympathie für Ukrainer: Mit Herz und Verstand - aber ohne Rachegelüste Eine Kolumne von Burkhard Ewert | 03.03.2022, 14:10 Uhr

Schockiert zeigt sich die Mehrheit der Weltbevölkerung über den Krieg in der Ukraine, der vom russischen Präsidenten Putin angezettelt wurde. Der „Rest der Republik“ sollte aber auch einig darüber sein, dass der Krieg so unblutig wie irgend möglich endet, meint NOZ-Vize Burkhard Ewert in dieser Woche.