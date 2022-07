Wjatscheslaw Beier, besser bekannt als „Doc Slawa“ repariert in seiner kleinen Werkstatt im Emsland bevorzugt Lada Niva. Wie wirkt sich der Krieg in der Ukraine auf sein Unternehmen aus? FOTO: Dirk Fisser up-down up-down Logo xl Logo xl Kunden für „Russen-Auto“ kritisiert Das Kult-Auto und der Krieg: Wie „Doc Slawa“ Lada Niva am Laufen hält Von Dirk Fisser | 21.07.2022, 14:00 Uhr

Der Geländewagen Lada Niva ist auch in Deutschland Kult. Doch wegen des Ukraine-Krieges sind nicht nur Ersatzteile knapp, Fahrer müssen sich auch für ihr “Russen-Auto” rechtfertigen. Ein Besuch bei “Doc Slawa” in Dörpen, der die Ladas am Laufen hält.