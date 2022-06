FOTO: imago images/imagebroker up-down up-down Das Alter im Ausweis sagt wenig über unser biologisches Alter aus. Das aber ist entscheidend dafür, wie lange wir leben. Logo xl Logo xl Selbsttests unter der Lupe Was ist das biologische Alter und wie messe ich es am besten? Von Peter Spork | 23.06.2022, 14:03 Uhr

Seit kurzem gibt es erstaunlich zuverlässige Selbsttests, mit denen Menschen ihr biologisches Alter bestimmen können. Was messen diese Tests genau? Was können sie – und was nicht? Die wichtigsten Fragen und Antworten.