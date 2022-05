Ob mit Oberteil oder ohne - in Göttinger Schwimmbädern darf jeder selbst entscheiden. Symbolfoto FOTO: colourbox.de Vorreiterrolle in Deutschland Beim Oben-ohne-Schwimmen in Göttingen: Wird die nackte Brust so enttabuisiert? Von Katharina Preuth | 05.05.2022, 14:00 Uhr

Seit dem 1. Mai darf in den Schwimmbädern in Göttingen am Wochenende jeder „oben ohne“ baden, unabhängig vom Geschlecht. Damit übernimmt Göttingen eine Vorreiterrolle in Deutschland. Ein Besuch im Schwimmbad.