Model und Unternehmerin Sara Nuru: Die Freude an fair gehandeltem Kaffee macht schön Von Katharina Preuth | 22.09.2022, 14:00 Uhr

„Germany‘s Next Topmodel“- Gewinnerin Sara Nuru ist inzwischen Unternehmerin. Sie handelt mit fair produziertem Kaffee aus Äthiopien. Welche besondere Bedeutung Kaffee in ihrer Familie hat und wie sie ihren am liebsten trinkt, erzählt sie im Interview.