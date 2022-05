Papst Franziskus will Russlands Präsident Putin treffen. Eine Reise in die Ukraine ist nicht geplant. FOTO: dpa/AP Pontifex will Putin besuchen Wussten Sie schon? Der Papst ist ein Ketzer Eine Kolumne von Burkhard Ewert | 05.05.2022, 12:30 Uhr

Papst Franziskus hat die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine kritisiert. Außerdem gibt er der NATO eine Mitschuld am Krieg in der Ukraine. Warum tätigt das katholische Oberhaupt solche Aussagen und warum werden diese kritisiert? NOZ-Vize Burkhard Ewert beschäftigt sich in dieser Woche mit dieser Frage.