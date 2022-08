Die queere Szene demonstriert regelmäßig für mehr Toleranz und Sichtbarkeit. FOTO: Imago Images/Martin Müller up-down up-down Logo xl Logo xl LGBTQIA+ Wie die queere Szene selbst für Intoleranz sorgt Eine Kolumne von Simone Schnase | 04.08.2022, 14:00 Uhr

Veranstaltungen wie die Pride Week in Hamburg oder der Christopher Street Day in Berlin und Köln wollen ein Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung setzen. Doch die Szene selbst war in Sachen Toleranz schon einmal weiter.