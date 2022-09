Bald 74 Jahre alt, aber immer noch bereit für ein Abenteuer: Titus Dittmann. Foto: Titus Dittmann up-down up-down Logo xl Logo xl Pionier Titus Dittmann in den Anden Snowboarden mit 73: „Im Pulverschnee ist das Alter scheißegal“ Von Eva Dorothée Schmid | 01.09.2022, 14:00 Uhr

Titus Dittmann ist als Skateboard-Pionier bekannt. Was wenige wissen: Er war auch einer der ersten Snowboarder in Deutschland. Für ein Filmprojekt stürzt sich der 73-Jährige nun mit dem Snowboard von Viertausendern in den chilenischen Anden.