Piet, der Pottwal, Ole, die Eule und die Ente Paula sind die Maskottchen des Kindernachrichten-Portals KiWi. FOTO: NOZ Grafik / Heike Mahrt KiWi - Kinder.Wissen.mehr Wo Kinder ihre Nachrichten im Internet finden Von Ina Reinhart | 12.05.2022, 14:17 Uhr

Was gibt es Neues in der Welt? Corona, Krieg in Europa, Klimawandel - das geht auch Kinder an. In den Kindernachrichten KiWi finden Sechs- bis Zwölfjährige ihre Nachrichten, Rätsel und Podcasts.