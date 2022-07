Gesprungene Workouts treiben den Puls schnell nach oben. FOTO: Imago Images / Westend61 (Symbolbild) up-down up-down Logo xl Logo xl Effekt, Übungen und Equipment HIIT-Training: Was kann der Fitness-Trend wirklich? Von Julia Skaberna | 07.07.2022, 14:00 Uhr

Das sogenannte High Intensity Intervall Training, oder auch einfach HIIT genannt, ist der Fitnesstrend überhaupt in Deutschland. Aber was genau bedeutet HIIT eigentlich und was muss beim Training beachtet werden? Eine Fitnesstrainerin klärt auf.