Wohin nur mit dem Geld: Wer sein Erspartes vor Inflation schützen will, braucht Alternativen zu Tagesgeldkonten und Sparbüchern. Wertvolle Tipps für Sparer So legen Sie 20.000 Euro trotz Inflation und Nullzinsen sinnvoll an Von Corinna Clara Röttker | 03.03.2022, 14:02 Uhr

Wer 20.000 Euro gespart hat und mittelfristig anlegen will, hat es in Zeiten steigender Preise und Nullzinsen nicht leicht: Auf Tagesgeld- und Sparkonten gibt es nichts mehr zu holen. Alternativen ohne Risiko gibt es nicht. Wohin also mit dem Ersparten?