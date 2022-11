Foto: Victoria Graul Logo xl Logo xl Selbstversuch: Ich lasse mich hacken So viele persönliche Daten kann ein Hacker über mich im Internet finden Von Victoria Graul | 10.11.2022, 14:00 Uhr

Gestohlene Nacktbilder, geleakte Dokumente oder sogenannte Todeslisten offenbaren den Schaden, den Cyberkriminelle mit persönlichen Daten anrichten können. Unsere Autorin wagt ein Experiment und setzt einen Hacker auf sich selbst an. Was findet ein Profi in zwei Stunden über sie heraus?