Auf dem Papier ein Ruheständler, seine Stimme wird er dennoch weiter erheben: Claus Fussek. FOTO: Anna Aicher Missstände werden verharmlost Pflegekritiker Claus Fussek: Die katholische Kirche hat mehr verstanden als die Pflegebranche Von Stefan Alberti | 17.02.2022, 14:00 Uhr | Update vor 17 Std.

Er hatte nie Angst vor großen Namen oder unangenehmen Wahrheiten, sondern legte stets schonungslos den Finger in die Wunden. Claus Fussek, Deutschlands bekanntester Pflegekritiker, geht in den Ruhestand. Oder doch nicht? Bei seinem Thema brennt er immer noch wie vor 30 Jahren – und deswegen nimmt er auch in diesem Interview kein Blatt vor den Mund.