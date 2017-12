Wonneproppen 2017 Wonneproppen Ida Dieckmann

Osnabrück. Hallo, ich bin Ida Dieckmann aus Gehrde und wurde am 14. November um 18.35 Uhr im Marienhospital Osnabrück geboren. 51 Zentimeter groß und 3425 Gramm schwer war ich zu diesem Zeitpunkt.

Meine Mama Christina und mein Papa Frank sind über beide Ohren in mich verliebt. Das fühlt sich richtig gut an! Da ich in eine absolute Fußballerfamilie geboren wurde, werde ich sicher auch bald selber Fußball spielen. Ich habe extra im Bauch meiner Mutter Freistöße geübt. Gespannt sind meine Eltern besonders, für welchen großen Verein mein Herz schlagen wird. Sie müssen wissen: Papa ist Fan des FC Bayern München und Mama Bremen-Fan. Foto: Dieckmann