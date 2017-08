Wonneproppen 2017 Wonneproppen Matheo Lamain

Wonneproppen Matheo Lamain. Foto: Sarrazin

Georgsmarienhütte. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser, mein Name ist Matheo Lamain, und ich wog 3440 Gramm und war 49 Zentimeter groß, als ich am Donnerstag, 27. Juli, um 6.53 Uhr im Franzikushospital in Georgsmarienhütte geboren wurde.