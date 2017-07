Wonneproppen 2017 Wonneproppen Helen Großheide

Osnabrück. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser, mein Name ist Helen, und ich wurde am Mittwoch, 26. Juli, um 5.22 Uhr im Osnabrücker Klinikum als zweites Kind von Stefanie und Tobias Großheide geboren.

Zu diesem Zeitpunkt wog ich 3915 Gramm und war 55 Zentimeter groß. Meine große Schwester Clara (4) hat schon ungeduldig auf mich gewartet und durfte mich gleich am ersten Tag im Arm halten, am zweiten hat sie mich sogar schon gefüttert. „Du musst nicht mehr halten“, sagte sie bestimmt, als mein Papa ihr dabei helfen wollte. Und dann hat sie das Fläschchen ganz alleine gehalten. Das habe ich beobachtet, weil ich schon meine Augen auf hatte – schließlich wollte ich wissen, was um mich herum los ist. Wir hatten nämlich gleich ordentlich Besuch im Krankenhaus. Das hängt damit zusammen, dass viele unserer Familie und die Großeltern in der Nähe wohnen. Mama, Papa, Clara und ich eigentlich nicht. „Wir kommen aus Barsinghausen“, sagt Mama, von dort aus müsse man eine Stunde mit dem Auto ins Klinikum fahren. Stress hatten meine Eltern vor meiner Geburt dennoch nicht: „Das war ganz entspannt, so etwas ist eine Frage der Vorbereitung“, sagt Papa.