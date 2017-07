Wonneproppen 2017 Wonneproppen Anna Wörtmann

Osnabrück. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser, mein Name ist Anna, und ich wurde am Mittwoch, 26. Juli, um 8.25 Uhr im Klinikum Osnabrück geboren.

Somit habe ich an meinem Namenstag auch Geburtstag, das ist etwas Besonderes. Und hier noch die wichtigsten Fakten: Bei meiner Geburt wog ich 3100 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Ich bin das zweite Kind meiner Eltern Gudrun und Dominik Wörtmann. Außerdem habe ich noch einen Bruder: Till ist zwei Jahre alt und ein ganz stolzer großer Bruder. Er war gleich am Tag meiner Geburt im Krankenhaus. Dort durfte er mich schon alleine auf den Arm nehmen. „Das war richtig süß, er war ganz stolz“, sagt Mama. Ich war noch ziemlich verschlafen, aber es war bequem in Tills Arm. Er hat mich gut gehalten. Mal schauen, wie es zu Hause wird. Papa freut sich schon darauf, wenn wir alle vier zusammen zu Hause sind. Dort ist alles für mich vorbereitet.