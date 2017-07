Wonneproppen 2017 Wonneproppen Lotta Jawanowitsch

Georgsmarienhütte. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser, mein Name ist Lotta, und ich wurde am Dienstag, 25. Juli, um 2 Uhr nachts im Franziskushospital geboren. Ich bin das dritte Kind von Karolin und Jürgen Jowanowitsch und war bei der Geburt 49 Zentimeter groß und wog 3250 Gramm.

Meine zwei Brüder Paul (7) und Max (4) finden es richtig gut, dass sie nun große Brüder sind. Beide haben mich gleich am Nachmittag nach meiner Geburt besucht und mir selbst gemalte Bilder für mein Kinderzimmer mitgebracht. Das befindet sich in Sutthausen, wo meine Familie auf den Tag genau vor zwei Jahren eingezogen ist. Dort steht auch der Stubenwagen, in dem schon Paul und Max lagen. Der hat nun allerdings ein rosafarbenes Mobile. Das ist neu. Meine Namensfindung war übrigens Sache der ganzen Familie: Mama wollte bei unserem langen Nachnamen einen kurzen Vornamen. „Wir haben mit ausgesucht“, erklärte Max, und Paul berichtete: „Max hat drei Buchstaben, Paul vier, Papas Vorname sechs und Mamas sieben Buchstaben.“ Dazu passe Lotta mit fünf Buchstaben perfekt.