Wonneproppen 2017 Wonneproppen Piet Gruchel

Wonneproppen Piet Gruchel. Foto: Pieper

Osnabrück. Guten Morgen, liebe Leser, seien Sie gegrüßt. Ich hoffe, Sie können den Tag auch so entspannt angehen wie ich. Mein Name lautet Piet Gruchel, und das Licht der Welt erblickte ich am 12. Mai um 22.24 Uhr im Klinikum Osnabrück. Für meine Eltern Saskia Wischmeier und Robert Gruchel bin ich das erste Kind. Wir drei hatten schon viele Besucher im Krankenhaus, die mehr oder weniger übereinstimmend gesagt haben, dass ich klein und süß bin und aussehe wie mein Papa.