Wonneproppen 2017 Wonneproppen Felix Blanke

Wonneproppen Felix Blanke. Foto: Pieper

Osnabrück. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leser. Ich heiße Felix Blanke, und das Licht der Welt erblickte ich am 12. Mai um 6.25 Uhr in der Früh im Klinikum Osnabrück. In Empfang genommen wurde ich dort von meinen Eltern Kim Christin und Raimo Blanke. Mit den beiden freut sich meine große Schwester Lena Marie. Sie ist 21 Monate alt und findet es sehr faszinierend, dass da plötzlich so ein kleines Brüderchen aufgetaucht ist. Große Schwester wird man ja auch nicht alle Tage, das ist schon eine spannende Sache.