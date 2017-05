Wonneproppen 2017 Wonneproppen Ava Lilly Renzenbrink

Wonneproppen Ava Lilly Renzenbrink. Foto: Pieper

Osnabrück. Hallöchen, liebe Leser, wie geht es Ihnen so? Haben Sie es auch so gemütlich wie ich? Ich heiße Ava Lilly Renzenbrink, und das Licht der Welt erblickte ich am 11. Mai um 2.25 Uhr im Klinikum Osnabrück – genau am errechneten Termin. Für meine Eltern Gerd Renzenbrink und Laura Versluis bin ich das erste Kind.