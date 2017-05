Wonneproppen 2017 Wonneproppen Jana Hagedorn

Wonneproppen Jana Hagedorn. Foto: Pieper

Osnabrück. Hurra, ich bin da! Wie geht es Ihnen so, liebe Leser? Bei mir und meiner Familie ist die Begeisterung groß, dass ich endlich das Licht der Welt erblickt habe. Mein Name lautet Jana Hagedorn, und geboren wurde ich am 7. Mai um 17.16 Uhr im Klinikum Osnabrück. Ich habe mich extra ein bisschen beeilt und bin schon fünf Tage früher als geplant zur Welt gekommen.