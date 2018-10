Wonneproppen Ida Fiebig. Foto: von den Benken.

Osnabrück. Guten Tag, liebe Leser! Ich bin’s, Ida Fiebig, und ich kann es kaum erwarten, die Welt zu erkunden. Schon im Bauch meiner Mama Friederike war ich sehr quirlig und auch jetzt, seit ich am 12. Oktober um 14.21 Uhr mit 52 Zentimetern und 3740 Gramm im Marienhospital Osnabrück zur Welt gekommen bin, kann ich an Schlaf nicht denken. Ich möchte doch was erleben!