Osnabrück. Guten Tag, liebe Leser! Ich wünsche Ihnen ein tolles Wochenende und hoffe, Sie genießen die etwas kühleren Temperaturen. Ich bin Hira Yuvali und lebe mit meiner Familie in Bramsche.

Das Licht der Welt erblickte ich am 8. August um 8.22 Uhr im Klinikum Osnabrück. Ich brachte 3910 Gramm auf die Waage und war 53 Zentimeter groß. Meine Mama Tugba, mein Papa Mustafa, meine beiden Brüder Ömer und Hüseyin – sie sind übrigens 14 und zehn Jahre alt – und meine gesamte Verwandtschaft sind so was von glücklich, dass ich nun auf der Welt bin. In unserem Zimmer im Krankenhaus türmten sich die Geschenke in Rosa. Das war für mich ein unglaublich schöner Empfang. Im Bauch meiner Mama war ich übrigens sehr aktiv. Daher sind sich meine Eltern sicher, dass ich, genau wie meine Brüder, irgendwann Fußball spielen werde. Darauf freue ich mich schon riesig!