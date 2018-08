Ankum. Gestatten, liebe Leser, ich bin Julian Biniek. Am 3. August erblickte ich um 3.29 Uhr im Marienhospital Ankum-Bersenbrück das Licht der Welt.

Meine Mama Anita Walkowicz und mein Papa Chrystian Biniek sind überglücklich, denn ich bin ihr erstes Kind. Papa hat sogar im Kreißsaal geweint, als er meinen ersten Schrei gehört hat. Im Bauch meiner Mama habe ich viel gestrampelt und auch jetzt bin ich ein quirliges Kerlchen. So passe ich gut zu meinen Eltern, denn sie sind echt aktiv. Papa fährt Motorcross, und Mama ist viel mit unserem Hund Gucci unterwegs. Ich freu mich riesig, dass ich nun dabei sein kann! Wir drei wohnen übrigens in Friesoythe, und hier noch meine Maße: 3650 Gramm brachte ich bei meiner Geburt auf die Waage, und 50 Zentimeter zeigte das Maßband an.