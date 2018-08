Ankum. Moin, liebe Leser! Ich bin Alessio Martens aus Ankum. Mein Papa Viktor sagt, ich würde genauso aussehen wie meine Mama Kristina. Meine Großeltern, die übrigens schon alle eine Menge Enkelkinder haben, finden, ich bin eine gute Mischung aus beiden Elternteilen.

Zur Welt kam ich am 2. August um 12.22 Uhr im Marienhospital Ankum-Bersenbrück. Mit 3520 Gramm und 53 Zentimeter war ich genau richtig geraten. Das meint auch mein großer Bruder Devis. Er ist drei Jahre alt und findet mich total süß. Sie müssen wissen, liebe Leser, er wurde auch bestochen. Ich habe ihm nämlich direkt nach meiner Geburt ein Geschenk gemacht. Devis steht auf Autos, und ich habe ihm einem Pkw-Transporter geschenkt. So habe ich direkt einen Platz in seinem Herzen gewonnen! Pfiffig, oder?