Ankum. Liebe Leser, ich wünsche Ihnen einen guten Tag! Mein Name ist Boris Zurawek, und als dieses Bild entstand, war ich drei Stunden alt. Wie Sie sehen, bin ich schon jetzt neugierig und behalte alles um mich herum im Auge.

Geboren wurde ich am 3. August um 8.45 Uhr im Marienhospital Ankum-Bersenbrück. Ich wog 3600 Gramm und war 55 Zentimeter groß. Meine Mama Kamila Proc und mein Papa Kamil Zurawek waren, als dieses Wonneproppenbild entstand, noch richtig aufgeregt von der Geburt. Papa standen die Tränen in den Augen, und Mama strahlte vor Glück. Ähnlich bin ich übrigens meiner Mutter, und zu Hause sind wir drei in Bippen. Dort wollen wir bald viel spazieren gehen und bei dem schönen Wetter natürlich auch schwimmen. Und wenn ich groß bin, werde ich Volleyballer und fahre Motorrad. Das steht für mich schon fest!