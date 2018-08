Ankum. Hallo, liebe Leser! Ich grüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Amelia Mituzzaite, und es ist mir eine Freude, heute Ihr Wonneproppen zu sein.

Geboren wurde ich am 24. Juli um Punkt 11 Uhr im Marienhospital Ankum-Bersenbrück. Ich war zu dem Zeitpunkt 50 Zentimeter groß und brachte 3120 Gramm auf die Waage. Meine Mama Sukyte Snieguole und mein Papa Kornelijus Mituzas waren richtig glücklich, als sie mich in die Arme schlossen. Sie müssen wissen, liebe Leser, ich bin ihr erstes Kind. Darum verwöhnen mich die beiden nach Strich und Faden. Meine Eltern sind vor fünf Jahren aus Litauen nach Niedersachsen gezogen. Jetzt wohnen wir drei in Gehrde. Dort gefällt es uns richtig gut!