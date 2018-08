Ankum. Guten Tag, liebe Leser! Mein Name ist Laura Valentina Bach. Ich bin das vierte Kind in unserer Familie, und alle freuen sich riesig, dass ich nun da bin.

Geboren wurde ich am 25. Juli um 23.14 Uhr im Marienhospital Ankum-Bersenbrück. 3455 Gramm brachte ich auf die Waage, und das Maßband zeigte 51 Zentimeter, als im Kreißsaal geschaut wurde, wie groß ich bin. Mit mir ist unsere Familie jetzt vollzählig, sagen meine Mama Elena und mein Papa Sergej. Mal sehen, ob wir Kinder der gleichen Meinung sind.

Meine beiden großen Geschwister heißen Aaliyah und Jayden. Sie sind acht und vier Jahre alt. Dann habe ich noch einen ziemlich kleinen „großen“ Bruder. Er hört auf den Namen Milan und kam vor zehn Monaten zur Welt. Wir wohnen übrigens in Essen bei Oldenburg. Dort sind wir viel unterwegs. Bei schönem Wetter trifft man uns in Holdorf am See.