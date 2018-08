Osnabrück. Guten Tag, liebe Leser! Ich bin Eslem Yagan, und als dieses Wonneproppenfoto aufgenommen wurde, war ich gerade fünf Stunden alt und von meiner Geburt noch etwas geschafft. Trotzdem habe ich mir Mühe gegeben, freundlich in die Kamera zu winken.

Zur Welt kam ich am 26. Juli um 5.56 Uhr im Marienhospital Osnabrück. Ich brachte 3265 Gramm auf die Waage und war 52 Zentimeter groß. Ich bin das zweite Kind in unserer Familie und kann es kaum erwarten, meinen großen Bruder Eleyra, er ist zwei Jahre alt, endlich kennenzulernen. Ähnlich bin ich meiner Mama Hasret. Die dunklen Haare habe ich auf jeden Fall von ihr geerbt, und das ist auch nur fair, weil mein Bruder bei seiner Geburt unserem Vater Kadir unheimlich glich. Wir vier wohnen übrigens in Osnabrück und sind dort gerne draußen unterwegs.