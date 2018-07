Ankum-Bersenbrück. Guten Tag, liebe Leser! Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ich bin Lia Omar. Geboren wurde ich am 29. Juni um 16.08 Uhr im Marienhospital Ankum-Bersenbrück. Mit 2867 Gramm und einer Größe von 48 Zentimetern war ich nicht wirklich ein Wonneproppen.

Aber meine Mama Hevin Mamo und mein Papa Idris Omar haben sich genauso über meine Geburt gefreut wie meine große Schwester Tia. Sie ist zwei Jahre alt und ein echter Wirbelwind. Ich dagegen bin eher ruhig. Meine Eltern stammen aus Syrien, leben aber jetzt in Quakenbrück. Dort werden wir vier den Sommer in vollen Zügen genießen und uns oft mit meinen beiden „Adoptivopas“ treffen. Darauf freu ich mich schon riesig! Mein echter Opa lebt nämlich leider weit weg von uns, in Syrien.