Wonneproppen Lennart Schleef. Foto: von den Benken

Melle. Guten Tag, liebe Leser! Heute starten Sie mit mir als Wonneproppen in die neue Woche. Mein Name ist Lennart Schleef. Das Licht der Welt erblickte ich am 18. Juli um 4.14 Uhr im Christlichen Klinikum Melle. Ich brachte zu dem Zeitpunkt 3850 Gramm auf die Waage und war 54 Zentimeter groß.