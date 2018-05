Melle. Hallo, liebe Leser. Ich bin Larissa Schröder. Geboren wurde ich am 3. Mai um 9.30 Uhr im Christlichen Klinikum Melle. Ich war 54 Zentimeter groß und 3615 Gramm schwer. Ähnlich bin ich meinem Papa Maik, findet auch meine Mama Sabine.

Meine Eltern sind mächtig stolz auf mich und freuen sich sehr, dass auch meine Schwester Leonie, sie ist sechs Jahre alt, und mein Bruder Lukas, er ist zwei, mich ganz toll finden. Die beiden kümmern sich rührend um mich und ich kuschele gerne mit ihnen. Was ich aber überhaupt nicht mag, ist Umziehen. Da kann ich schon mal ungemütlich werden. Aber davon lässt sich hier keiner aus der Ruhe bringen. Meine Großeltern finden mich übrigens auch so süß und einfach nur toll. Sie hören, liebe Leser, mir geht es hier zu Hause in Melle einfach blendend!