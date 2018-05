Wonneproppen Johannes Jasper Rolf Foto: von den Benken

Melle. Gestatten, mein Name ist Johannes Jasper Rolf und ich grüße Sie herzlich, liebe Leser! Geboren wurde ich am 2. Mai um 9.48 Uhr im Christlichen Klinikum Melle. Und soll ich Ihnen etwas verraten? Ich habe richtig Glück gehabt, denn ich bin das dritte Kind in einer wirklich fröhlichen Familie.