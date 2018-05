Melle. Hallo, liebe Leser! Heute bin ich Ihr Wonneproppen. Ich heiße Eleonora Kerpa und habe am 2. Mai um 15.05 Uhr im Christlichen Klinikum Melle das Licht der Welt erblickt. Ich brachte 3530 Gramm auf die Waage und war 54 Zentimeter groß.

Ich bin das erste Kind meiner Eltern, und meine Mama Christina und mein Papa Dominik sind überglücklich mit mir. Die Schwangerschaft war schon toll für meine Eltern, und auch meine Geburt haben wir alle wirklich genossen. Papa war total überwältigt, als er mich in die Arme bekam, und er kann es bis jetzt noch nicht wirklich fassen, dass ich seine Tochter bin. Auch Mama ist happy. Sie sagt, meine Geburt sei der bisher schönste Moment in ihrem Leben gewesen. Zu Hause sind wir drei in Bünde. Dort wohnen wir mit Oma Rodanthi und Opa Sotos. Da ich auch ihr erstes Enkelkind bin, können Sie sich sicher vorstellen, wir sehr ich verwöhnt werde. Das gefällt mir richtig gut!