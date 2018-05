Melle. Einen sonnigen guten Morgen wünsche ich Ihnen, liebe Leser! Ich heiße Leo Moris Meier und bin der kleine Bruder von Luke Henry. Er ist schon vier Jahre alt und kann es kaum erwarten, bis er endlich mit mir spielen kann. Zur Welt kam ich am 2. Mai um 1.52 Uhr im Christlichen Klinikum Melle.

Meine Mama Mareike und mein Papa Holger haben sich riesig gefreut, als sie mich in die Arme schließen konnten. Ich wog zu dem Zeitpunkt 3440 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Zu Hause sind wir vier in Rödinghausen und dort sagen alle, ich wäre Papa total ähnlich. Von Mama hab ich aber auch ordentlich was mitbekommen, wie ich finde! Jetzt freue ich mich erst mal auf unseren Familienurlaub. Wir fahren im Juli nach Holland. Das wird bestimmt total schön. Drücken Sie uns die Daumen, dass das Wetter gut wird und ich gemütlich am Strand liegen kann!