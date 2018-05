Wonneproppen Maxim Michel Foto: von den Benken

Osnabrück. Guten Tag, liebe Leser! Mein Name ist Maxim Michel, und ich bin das zweite Kind in unserer Familie. Meine große Schwester heißt Charline und ist 12 Jahre alt. Sie hat sich riesig gefreut, als ich am 30. April um 8.20 Uhr im Klinikum Osnabrück zur Welt gekommen bin.