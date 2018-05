Osnabrück. Moin, liebe Leser! Heute bin ich, Isabella Maria Wolter, Ihr Wonneproppen. Am 29. April habe ich um 7.14 Uhr im Klinikum Osnabrück das Licht der Welt erblickt. Mit 53 Zentimetern und 3740 Gramm bin ich gut gelungen, finden auch meine Mama Leandra Wolter und mein Papa Andrés Cardena Gonzalo.

Ich bin ihr erstes Kind, und wir wohnen in Wallenhorst. Mein Opa Antonio findet übrigens, dass ich genau aussehe wie er. Die Haare habe ich aber auf jeden Fall von Papa geerbt - da ist sich meine Mutter sicher. Ich finde, ich bin eine gute Mischung aus beiden Familien. Als eher ruhige Vertreterin pflege ich, genau wie mein Papa, unsere spanische Tradition und halte regelmäßig Siesta! Das ist herrlich. Wenn ich Glück habe, fliegen wir in diesem Jahr sogar noch nach Spanien, und ich kann dort meine Verwandten besuchen. Ihnen wünsche ich nun einen sonnigen Start in die neue Woche!